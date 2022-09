Captain America New World Order: svelato il nuovo logo del film Marvel

Iniziano ad arrivare le prime novità dal D23 Expo attualmente in corso. Infatti, durante un piccolo video di presentazione dei prossimi progetti Marvel, che vi lasciamo in calce alla notizia, è possibile notare la nuova grafica del logo di Captain America: New World Order.

Come ben sapete, il film è stato annunciato al San Diego Comic-Con di quest'anno. Secondo quanto riferito, Captain America 4 era in lavorazione dalla conclusione di The Falcon e The Winter Soldier, la serie Disney+ con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Il nuovo logo mostrato conferma inoltre la data di uscita della pellicola, che arriverà il 3 Maggio 2024.

Recentemente, la Marvel ha confermato che Julius Onah dirigerà il film, che farà parte della Fase 5 del MCU. Ad oggi, non sappiamo molto della trama e non sappiamo quale sarà il villain. L'ultima apparizione del Captain America di Wilson sullo schermo risale alla conclusione della sua serie su Disney+ e fare delle previsioni non è quindi cosi semplice.

"Penso che non sia Steve Rogers e penso che sia una buona cosa", ha raccontato il produttore del film Nate Moore a ComicBook. "Perché per me, questo nuovo Cap è come Rocky. Sarà il perdente in ogni situazione. Non è un super soldato. Non ha cento anni. Non ha gli Avengers. Cosa accadrà dopo? Penso che sarà affascinante scoprirlo perché è un ragazzo. È un ragazzo con le ali e uno scudo, ma pur sempre un ragazzo. Quindi, lo metteremo alla prova e glielo faremo guadagnare, e vedremo cosa succederà quando sarà sopraffatto, surclassato, surclassato da tutto. Cosa rende qualcuno Capitan America? Lo dimostreremo con Mackie e Sam Wilson."