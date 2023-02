Captain America: New World Order, quale sarà il ruolo di Soldato d'Inverno?

Dopo aver anticipato la prima storia d amore per Sam Wilson in Captain America New World Order, il noto portale Cosmic Circus ha diffuso tante nuove indiscrezioni sul prossimo film Marvel Cinematic Universe, per il quale la data d'inizio delle riprese è sempre più vicina.

Il portale fa sapere che, in base alle sue fonti, Sebastian Stan tornerà nei panni di Bucky alias Soldato d'Inverno in Captain America 4, ma il suo ruolo sarà meno che secondario: finora i Marvel Studios non hanno mai menzionato ufficialmente il ritorno del personaggio in merito a New World Order, dato che è stato confermato che Soldato d'Inverno farà parte dei Thunderbolts, film 'gemello' di New World Order che uscirà a poche settimane di distanza e al quale sarà molto legato anche a livello narrativo, ma stando a Cosmic Circus pare che Bucky "abbia una o due scene" nel film con protagonista Anthony Mackie, prima di 'partire' per unirsi ai Thunderbolts.

Inoltre, il portale afferma anche che il malvagio Leader di Tim Blake Nelson "avrà un aspetto molto accurato, ripreso dai fumetti". La sua trasformazione è stata solo accennata in The Incredible Hulk, quindi è probabile che col passare degli anni le cose per lui si siano fatte più...verdi. Al momento comunque si sa ancora molto poco di Captain America: New World Order, specialmente perché si preannuncia come un capitolo fondamentale per il futuro della saga. Nel film, lo ricordiamo, Harrison Ford farà il suo debutto nel MCU nei panni del generale "Thunderbolt" Ross, che secondo le indiscrezioni diventerà Red Hulk.

Captain America: New World Order uscirà il 3 maggio 2024.