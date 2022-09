Captain America: New World Order, il regista: 'Sam è in una posizione completamente nuova'

Non si passa dall'essere Falcon all'essere Captain America senza subire qualche contraccolpo: è prevedibile, dunque, che in Captain America: New World Order troveremo un Sam Wilson impegnato ad affrontare le difficoltà derivanti dal portare il leggendario scudo, come in un certo senso ci ha confermato Julius Onah.

Il regista di Captain America: New Word Order (nel quale, ricordiamo, vedremo anche un nuovo Falcon) ha infatti parlato proprio in queste ore della situazione del personaggio di Anthony Mackie: "È in una posizione completamente nuova in quanto leader, come Captain America. Ci saranno un po' di nuove sfide per lui, e in questa storia buona parte del viaggio è composta dalla domanda: cosa definisce un leader?" sono state le parole di Onah.

Il regista ha quindi proseguito: "È una cosa con cui non ha mai dovuto avere a che fare finora. Come Falcon lui era sempre lì a dare una mano al resto del team, ma ora lui è l'uomo che deve guidare la squadra, e penso che si rivelerà un viaggio davvero entusiasmante da compiere in sua compagnia". Cosa ne pensate? Il buon Sam si rivelerà effettivamente all'altezza del compito che gli è stato affidato? Diteci la vostra nei commenti! Anthony Mackie, intanto, non ha dubbi: vuole Chris Evans in Captain America: New World Order!