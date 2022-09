Captain America: New World Order, quando inizieranno le riprese? Lo rivela il regista!

Durante lo Showcase Marvel al D23 Expo, Kevin Feige ha annunciato tante novità sui progetti in arrivo. Abbiamo infatti ricevuto informazioni su Thunderbolts, che aprirà la Fase 5 del MCU. In questo frangente sarà introdotto anche il Captain America di Anthony Mackie. Adesso abbiamo scoperto quando inizieranno le riprese del suo film standalone.

L'uscita di Captain America: New World Order è prevista per il 3 maggio 2024, e secondo quanto rivelato dal regista Julius Onah sembra che il film sia pronto a entrare in produzione, mentre le riprese inizieranno nei primi mesi del prossimo anno. "Siamo già piuttosto impegnati a mettere insieme tutto" ha detto Onah. "Come sapete con questi tipi di film, hanno così tanti elementi, tra il cast e la sceneggiatura e gli effetti e le acrobazie. È davvero eccitante immergersi così tanto in profondità".

Il film sarà scritto da Dalan Musson e Malcolm Spellman. Nel corso dell'intervista fatta da Christina Raddish di Collider al regista, quest'ultimo ha rivelato che il prossimo Captain America sarà un thriller pieno di paranoie, seguendo le orme del cambio di genere generale che il Marvel Cinematic Universe ha già attuato. Sembra inoltre che nel film ci sarà anche The Leader.

Scoprite tutto ciò che ha rivelato Onah nella conversazione con Collider nel video che troverete in cima all'articolo. Intanto ecco chi sarà il villain di Captain America 4!