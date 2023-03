Captain America: New World Order, le prime immagini di Shira Haas nel ruolo di Sabra!

Sono in corso ad Atlanta le riprese principali di Captain America: New World Order, il nuovo film dedicato al personaggio Marvel e nelle ultime ore sono circolate sui social le prime immagini di Shira Haas, che nel film interpreta Sabra. Le foto mostrano l'attrice impegnata sul set del Majestic Diner nella città in Georgia.

Haas è stata immortalata sul set insieme ad Anthony Mackie e Danny Ramirez e non è sfuggito un dettaglio sull'outfit, perché se i due colleghi sembrano indossare il loro abbigliamento personale, Haas sembra nascondere una parte del costume di Sabra sotto al soprabito.



Sabra sarà la prima supereroina israeliana del Marvel Cinematic Universe e nonostante la versione fumettistica sia stata spesso al centro delle polemiche, Kevin Feige ha assicurato uno sguardo nuovo sul personaggio per la versione cinematografica:"Sebbene le nostre storie e i nostri personaggi siano ispirati ai fumetti, sono sempre immaginati in maniera attuale sullo schermo per il pubblico di oggi, e i cineasti stanno adottando un nuovo approccio per Sabra che è stata introdotta per la prima volta ben 40 anni fa".



Pochi giorni fa è stato ufficializzato il ritorno di Anthony Mackie in Captain America 4, nei panni di Sam Wilson dopo la sua partecipazione a The Falcon and the Winter Soldier al fianco di Sebastian Stan.



Captain America: New World Order - nel quale Harrison Ford sarà Thaddeus Ross - è in programma in uscita nelle sale il 3 maggio 2024.