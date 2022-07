Captain America: New World Order sarà legato a Thunderbolts? Tutto ciò che sappiamo

Il titolo di Captain America New World Order allude a Teschio Rosso, ma un po' di sana speculazione sul futuro del Marvel Cinematic Universe può spingerci a pensare che il prossimo film della saga dell'eroe a stelle e strisce sarà legato in qualche modo a Thunderbolts.

Come è stato annunciato durante la presentazione della Saga del Multiverso del MCU che ha rubato la scena al Comic-Con di San Diego dello scorso week-end, un po' a sorpresa Thunderbolts segnerà la conclusione della Fase 5 e la sua data d'uscita fissata al 26 luglio 2024 ci anticipa che arriverà nei cinema di tutto il mondo poco più di due mesi dopo Captain America: New World Order, previsto invece per il 3 maggio 2024.

Presumibilmente i due titoli, insieme, porteranno a compimento la 'saga terrestre' che il MCU ha sviluppato a partire dalla Fase 4, con titoli come Black Widow, Falcon & The Winter Soldier e Hawkeye, e nulla (o poco) avrà a che fare con i massimi sistemi del Multiverso, che invece raggiungeranno i loro apici narrativi nella Fase 6 con Fantastici 4, in arrivo qualche mese dopo (8 novembre 2024) e Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars (nei quali quasi certamente rivedremo anche il Captain America di Sam Wilson, ma questo è un altro discorso).

Come saprete già se avete seguito da vicino anche le serie MCU per Disney Plus, infatti, in Falcon & The Winter Soldier, un vero e proprio intermezzo tra gli eventi di Avengers: Endgame, al termine del quale Steve Rogers ha consegnato a Sam Wilson il suo scudo, e quelli del prossimo Captain America: New World Order, un ruolo fondamentale è stato ricoperto da Valentina Allegra de Fontaine e US Agent: muovendosi come Nick Fury ai tempi della formazione degli Avengers, la Contessa ha iniziato a reclutare allo scopo di reclutare un proprio team di super-umani, cosa che evidentemente sfocerà nei Thunderbolts.

Molto probabilmente, poi, in Captain America 4 torneranno anche Winter Soldier e Sharon Carter, nel nuovo ruolo da villain come Power Broker, ed essendo il film un sequel di Falcon & The Winter Soldier una scommessa quotata a poco sarebbe puntare sul ritorno anche di US Agent e Barone Zemo: del resto i film dei Marvel Studios, per stessa ammissione di Kevin Feige, stanno assumendo sempre più le forme di 'mini-crossover' anche quando definiti 'stand-alone' (cosa che si ripeterà anche in Ant Man & The Wasp Quantumania) e Captain America: New World Order potrebbe non fare eccezione.

