Captain America: New World Order, le foto dal set potrebbero aver svelato nuovi villain

Captain America: New World Order è probabilmente uno dei film più attesi della nuova fase del Marvel Cinematic Universe e vedrà ancora protagonista Chris Evans nei panni di Steve Rogers. Nuove foto dal set svelano dettagli importanti su quelli che potrebbero essere dei villain presenti nella pellicola.

Dopo aver visto le prime immagini sul set di Captain America: New World Order di Liv Tyler, su internet spuntano le foto di alcune location di Atlanta trasformata per l’occasione in Chinatown.

Le foto, pubblicate su Twitter dal fotografo, oltre a darci un’idea dell’ambientazione del nuovo film Marvel, potrebbero aver svelato un particolare importante che chiamerebbe in causa i cattivi che nelle storie dei fumetti sono legati alla strada che viene presentata nelle immagini: Canal St.

In questo senso potrebbero essere inseriti nel film La Mano o Mister Negativo, aggiungendo ulteriori villain a un prodotto che sembra già esserne infarcito.

Naturalmente tutto è da prendere come una serie di suggestioni ancora da avvalorare e i dettagli che ci hanno fatto riflettere su tali possibilità potrebbero sparire in fasi più avanzate della produzione in quanto irrilevanti, ma i particolari erano tanto interessanti da meritare un piccolo approfondimento.

In fondo, a riprese già cominciate, si sa davvero poco di certo rispetto al nuovo film dedicato a uno degli eroi Marvel più famosi di tutti i tempi e un’indiscrezione vorrebbe persino in forse il titolo di Captain America: New World Order, considerato in qualche modo troppo politico.

Non ci resta che aspettare per capire che direzione prenderà l’opera di Julius Onah.