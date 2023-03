Captain America: New World Order, per evitare leak Marvel mette le password ai copioni

Il prossimo film dei Marvel Studios con protagonista Anthony Mackie, l'attesissimo Captain America: New World Order, si preannuncia come ricco di sorprese, considerato i nuovi livelli di sicurezza messi a punto dalla casa di produzione di Kevin Feige.

In un'intervista con Kelly Clarkson durante il The Kelly Clarkson Show, infatti, Anthony Mackie, interprete di Sam Wilson - divenuto il nuovo Captain America del MCU durante gli eventi della serie tv Falcon & The Winter Soldier - ha rivelato che la Marvel ha previsto delle misure di sicurezza alquanto particolari per Captain America: New World Order: le password sui copioni. Come ha detto l'attore:

"E' ironico, ma ho ricevuto la mia sceneggiatura proprio oggi. Sul serio. Ti mostrerò l'e-mail, mi è arrivata letteralmente poco prima di iniziare questa intervista. Ho ricevuto il mio copione oggi, e non l'ho letto. Non l'ho ancora neppure aperto. Non ho ricevuto il mio passcode per il sito web che ti consente di accedere alla sceneggiatura. Si, hai capito bene: riceviamo letteralmente un codice di accesso per un sito web, una volta entrati in questo sito ci comunicano il luogo in cui andare e la persona da incontrare per firmare ciò che c'è da firmare e a quel punto possiamo sederci davanti ad un computer e leggere il nostro copione. Non si fidano di nessuno. Di solito c'è quasi sempre uno stagista con noi quando leggiamo i copioni, sta lì che mangia le sue Cheetos e glielo leggi dallo sguardo che sta pensando: 'Eddai amico, leggi più velocemente'".

Nonostante le misure di sicurezza sempre più estese dalla Marvel, le indiscrezioni sui film MCU non mancano mai: una delle più recenti ha provato ad anticipare il ruolo di Soldato d Inverno in Captain America 4. Il film, lo ricordiamo, uscirà il 3 maggio 2024.