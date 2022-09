Captain America: New World Order, cosa vuol dire il titolo? Ce lo spiega il regista

Il titolo di un film non è mai casuale (o meglio mai dovrebbe esserlo): non fa eccezione quello di Captain America: New World Order, il film con il quale, dopo The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson raccoglierà finalmente il testimone di Steve Rogers. Ma tornando a noi, dunque, cosa vuol dire il titolo del film con Anthony Mackie?

A parlarne è stato proprio il regista Julius Onah: dopo averci svelato la data dell'inizio delle riprese di Captain America: New World Order, infatti, Onah ha voluto approfondire il significato di questo New World Order, collegandolo ovviamente alla nuova posizione del nostro Sam.

"Le decisioni che [Sam] dovrà prendere e le situazioni con cui si dovrà confrontare saranno radicalmente diverse da quelle con cui doveva interfacciarsi Steve Rogers. E di conseguenza, essendo lui un leader adesso, le decisioni che prenderà avranno delle conseguenze enormi. Il mondo intorno a lui è cambiato e lui è cambiato come uomo, e penso che tutto ciò ci porterà a delle storie davvero entusiasmanti" sono state le parole del regista.

Vedremo, dunque, in cosa consisterà nel concreto questo nuovo ordine mondiale: certo è che per Sam Wilson si tratterà di un grosso banco di prova, ma secondo Danny Ramirez il mondo è ormai pronto per un nuovo Captain America. Sarà vero? Lo scopriremo solo tra qualche tempo!