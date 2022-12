Captain America: New World Order, confermata la presenza di Valentina Allegra de Fontaine?

Di Valentina Allegra de Fontaine sappiamo ancora relativamente poco, ma l'impressione è che si tratti di un personaggio destinato a rivestire un ruolo centrale nel Marvel Cinematic Universe che verrà: il personaggio di Julia Louis-Dreyfus deve comunque accumulare minutaggio, e potrebbe riprendere a farlo in Captain America: New World Order.

Il film nel quale potremmo vedere Harrison Ford nei panni di Hulk Rosso avrà inevitabilmente molti punti di contatto con The Falcon and the Winter Soldier, la serie che, oltre ad ufficializzare il passaggio di testimone da Steve Rogers a Sam Wilson per il ruolo di Captain America, ha anche visto l'esordio proprio della nostra contessa.

Contessa Valentina Allegra de Fontaine della quale abbiamo scoperto qualcosina in più proprio nel recente Black Panther: Wakanda Forever, che ha prima di tutto svelato il ruolo della nostra nell'universo Marvel, ma ci ha anche regalato un gossip mica male sulla sua vita privata; Captain America: New World Order potrebbe dunque aiutarci ad inserire altri tasselli in questo puzzle, se verranno confermate le voci che in queste ore parlano dell'ex-star di Seinfeld pronta a fare ritorno in occasione del film con Anthony Mackie.

Vedremo, dunque, che impatto avrà la nostra Valentina Allegra sull'imminente Fase 5 del Marvel Cinematic Universe; mettendo un attimo da parte il futuro, intanto, Chris Evans ha ammesso di sentire la mancanza di Captain America.