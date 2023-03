Captain America: New World Order, Betty Ross di Liv Tyler già sul set nelle nuove foto!

A pochissimi giorni dall'annuncio a sorpresa del ritorno di Liv Tyler nei panni di Betty Ross per Captain America: New World Order, emergono già le prime foto dal set che vedono la star della saga de Il signore degli anelli a lavoro sul nuovo film targato Marvel Studios.

Gli scatti, che potete trovare in calce all'articolo, sembrano anche rivelare alcuni dettagli chiave della trama di Captain America: New World Order: infatti, dalla foto possiamo dedurre che Liv Tyler ha girato una scena in un cimitero insieme ai co-protagonisti Anthony Mackie (che ha il braccio fasciato), Xosha Roquemore e Shira Haas. Alcuni dei personaggi indossano un abito decorato, il che indicherebbe che si tratta di un funerale militare.

La presenza di Betty potrebbe suggerire che questa funzione sia in nome di suo padre, il generale "Thunderbolt" Ross, interpretato da Harrison Ford dopo la scomparsa di William Hurt, ma dal momento che la star di Indiana Jones tornerà anche per il film Thunderbolts, la cosa sembra improbabile...a meno che nel corso del film Ross non sarà 'dato per morto' solo per "resuscitare" nei panni di Hulk Rosso? Le possibilità come sempre sono molte, ovviamente, ma una cosa sembra certa a questo punto: Captain America: New World Order assomiglia sempre di più ad un vero e proprio sequel spirituale de L'incredibile Hulk, e sta prendendo forma propria ora che, stando alle indiscrezioni, i Marvel Studios sono pronti a riprendere i diritti di Hulk per un nuovo film standalone (da notare come il film World War Hulk sia compreso nell'elenco del famoso leaker Marvel Studios Spoiler per quanto riguarda il futuro della Saga del Multiverso).

Captain America: New World Order uscirà nelle sale il 3 maggio 2024.