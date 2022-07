Captain America: New World Order, il titolo allude a Teschio Rosso o a sua figlia Sin?

Captain America New World Order farà parte della Fase 5 del MCU e rappresenterà all'incirca il giro di boa della Saga del Multiverso: ma a che cosa allude il titolo scelto dai Marvel Studios, e cosa ha a che fare con Teschio Rosso?

Il titolo scelto per il nuovo capitolo standalone della saga di Captain America, il primo orfano dello Steve Rogers di Chris Evans e dedicato interamente al Sam Wilson di Anthony Mackie, che come saprete ha ereditato il ruolo di Captain America alla fine di Avengers: Endgame ed è entrato ufficialmente nella parte nel corso degli eventi della serie tv Falcon & The Winter Soldier, suggerisce infatti una possibile connessione con Teschio Rosso.

Nei fumetti, non a caso, New World Order è il nome di un'organizzazione gestita proprio dal Teschio Rosso, organizzazione comparsa per la prima volta in una trama dei fumetti di "The Incredible Hulk" usciti negli anni '90. L'interpretazione del Marvel Cinematic Universe di questa storia potrebbe differire molto da quella dei fumetti, ma il riferimento nel titolo è chiarissimo per gli appassionati e lascia intendere che il Teschio Rosso avrà un ruolo nel film: alla luce del nuovo titolo annunciato dalla Marvel, inoltre, torna alla mente l'indiscrezione secondo la quale Captain America 4 avrebbe incluso il debutto di Sin, la figlia del Teschio Rosso. I puntini stanno iniziando ad unirsi? Il MCU ha preparato un adattamento del fumetto di New World Order in cui è Sin alla guida dell'organizzazione, e non suo padre, oppure il Teschio Rosso tornerà in qualche modo sfuggendo alla prigionia su Vormir? Staremo a vedere.

