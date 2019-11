Captain America meritava di sopravvivere ad Avengers: Endgame

Christopher Markus e Stephen McFeely, sceneggiatori di Avengers: Endgame, nel corso di una recente intervista hanno rivelano perché Captain America (Chris Evans) non è stato ucciso nel film dei fratelli Russo.

Dopo quasi undici anni di narrazione interconnessa, Avengers: Endgame ha segnato la fine della Infinity Saga con protagonisti Steve Rogers e Tony Stark, ma si può dire che ad uno è andata molto meglio dell'altro. Sia McFeely che Markus hanno spiegato a Vanity Fair perché la scelta di mantenere in vita Captain America fosse necessaria per completare il suo arco narrativo:

"Nel corso dei film ci siamo resi conto che Cap e Tony stavano attraversando due diversi archi narrativi. Cap, che aveva iniziato come completamente disinteressato e saltava sulle granate pur di salvare i propri compagni, stava diventando leggermente più egoista. Magari non egoista, ma se guardi Civil War, in particolare, prende decisioni basate solo su ciò che vuole lui, anche se queste potrebbero causare la fine degli Avengers. E Tony ha iniziato come playboy miliardario sfacciato, ma la posta in gioco per lui è cresciuta di pari passo con le sue responsabilità. A un certo punto, alla fine del 2015, ci siamo resi conto che Steve avrebbe dovuto avere una vita per raggiungere il suo io migliore, mentre Tony avrebbe dovuto perdere la sua per dare un senso di chiusura. E' per questo che Cap non poteva morire, perché all'inizio della sua storia era già disposto a farlo. Non sarebbe stato un viaggio, e non avrebbe potuto dare in eredità il suo scudo a Sam Wilson".

Nella stessa intervista, i due hanno rivelato di aver scritto i finali di Iron Man e Cap addirittura prima di Captain America: Civil War. Inoltre, hanno parlato anche del loro unico rimpianto per Black Widow.