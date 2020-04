Captain America: è stata la madre di Chris Evans a convincerlo ad accettare la parte

Nel corso di una recente intervista concessa a Esquire, Lisa Evans, madre di Chris, ha rivelato di aver dovuto convincere il figlio ad accettare la parte che lo ha poi reso noto in tutto il mondo rilanciandone la carriera, ovvero la parte di Steve Rogers/Captain America nei film del Marvel Cinematic Universe.

Un percorso quello di Evans iniziato nel lontano 2011 in Captain America: Il Primo Vendicatore, quando l'attore impersonò per la prima volta l'eroe Marvel in un momento della sua carriera in cui voleva assolutamente dimenticare l'esperienza dei due Fantastici 4 che lo avevano visto nel ruolo della Torcia umana. Un percorso poi culminato nell'ultimo Avengers: Endgame del 2019 in cui ha dato il suo commiato all'Universo Marvel e a tutti i suoi fan, cedendo lo scudo al Falcon di Anthony Mackie.

Tutto questo, però, non sarebbe stato possibile senza l'intervento di mamma Evans, che in un'intervista concessa a Esquire ha parlato del fatto di aver dovuto convincere il figlio ad accettare la parte dopo che questi aveva in un primo momento rifiutato l'offerta: "La sua più grande paura era perdere il privilegio dell'anonimato. Diceva: 'Ho una carriera adesso dove faccio un lavoro che mi piace davvero. Posso portare a spasso il cane e nessuno mi infastidisce. Nessuno vuole parlare con me. Posso andare dove voglio. L'idea di perdere tutto questo mi terrorizza...'. Io semplicemente gli risposi: 'Senti, vuoi fare l'attore per il resto della tua vita? Se accetti questo ruolo avrai questa possibilità. Non dovrai più preoccuparti di dover pagare l'affitto. Se accetti la parte, devi decidere tu, non si ripercuoterà negativemente su di me, la renderà migliore". Per leggere l'intervista nella sua interezza vi rimandiamo sulla pagina di Esquire.

Rimanendo in casa Marvel, Robert Downey Jr. ha ringraziato a modo suo i fan per gli auguri di compleanno.