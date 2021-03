Captain America, Kevin Feige smentisce i rumor sul ritorno di Chris Evans

Chris Evans tornerà o a interpretare Captain America nel Marvel Cinematic Universe? Per ora, pare proprio di no. Almeno stando a quanto affermato dal diretto interessato e da Kevin Feige.

Lo scorso gennaio un rumor ha scosso il fandom Marvel: secondo numerosi outlet, Chris Evans avrebbe presto fatto ritorno nel MCU nel ruolo di Captain America. Non si conoscevano i dettagli, né in in che capacità o modalità sarebbe dovuta avvenire la cosa, ma tanto è bastato per creare un vero e proprio polverone.

Peccato però che solo qualche ora dopo l'attore abbia commentato lui stesso la cosa tramite Twitter facendo capire che non era minimamente a conoscenza di tali "accordi".

Tuttavia, da allora non vi sono stati aggiornamenti in merito, e onestamente nessuno si aspettava dichiarazioni ufficiali dalle parti interessate, tantomeno da parte dei piani alti di casa Marvel.

E invece, in occasione dell'uscita di The Falcon and The Winter Soldier su Disney+, il Presidente e CCO dei Marvel Studios Kevin Feige ha voluto di fatto smentire le voci del ritorno di Chris Evans.

"Raramente rispondo di si o no a questo tipo di rumor perché ci sono sempre delle sorprese dietro l'angolo" spiega Feige "Ma questo particolare rumor mi pare sia stato smentito piuttosto velocemente dallo stesso Evans".

C'è da dire che non sarebbe la prima volta che viene negato qualcosa per poi vederla accadere in seguito, ma le parole di Feige sembrano mettere un punto alla questione. Almeno per ora...