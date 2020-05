Captain America è su Instagram: Chris Evans raggiunge gli altri Avenger sul social network

"Annunciazione, Annunciazione!" diceva qualcuno. In questo caso prenderemo in prestito la battuta per comunicarvi che anche Chris Evans ora è su Instagram.

L'attore interprete di Steve Rogers a.k.a. Captain America nel Marvel Cinematic Universe si è finalmente unito ai suoi colleghi Vendicatori (a esclusione di Scarlett Johansson) e si è iscritto alla popolare piattaforma social.

Evans, che di social network non è molto pratico, ha solo un accont Twitter, dove in realtà posta anche abbastanza frequentemente (e una pagina facebook praticamente inutilizzata), finora non aveva dato cenno di volersi addentrare anche lui nell'universo di Instagram, come invece avevano già fatto gli altri Chris (Chris Hemsworth più di recente), Sebastian Stan, Elizabeth Olsen, RDJ, Jeremy Renner e persino Anthony Mackie che però non pubblica mai niente (c'è solo una foto sul suo profilo, soggetto: delle scarpe mooolto colorate).

Adesso però sembra aver cambiato idea, ed eccolo con la spunta blu e il suo primo post: la foto di un albero.

Di sicuro seguiranno numerose foto del suo adorabile cane Dodger, come molti fan stanno già chiedendo nei commenti, e chissà, magari anche qualche Marvel Reunion in diretta streaming come quella tra Taika Waititi, Mark Ruffalo e Tessa Thompson durante il watch party di Thor: Ragnarok.

Quel che è sicuro è che neanche l'interprete dell'Uomo Fuori Dal Tempo ha saputo resistere al fascino dei social.