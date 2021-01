Captain America, Frank Grillo rivela uno sunt insano insegnatole da Scarlett Johansson

In una recente intervista con Collider, l'attore Frank Grillo ha avuto modo di parlare a fondo di alcune delle sue prove acrobatiche sui set di svariati film a cui ha partecipato, citando ovviamente anche la sua presenza d'azione, fisica e muscolare, in Captain Amerca: The Winter Soldier di fratelli Russo.

A quanto apre, proprio sul set del secondo capitolo delle avventure cinematografiche di Steve Rogers, il cuore competitivo di Grillo ha iniziato a battere spinto dalla determinazione e dal coraggio della collega Scarlett Johansson, che racconta proprio all'outlet americano avergli "insegnato" e averlo spronato a prendere parte a uno stunt davvero folle. Spiega Grillo:



"Stavamo girando Captain America 2, ed eravamo a Long Beach su di una portaerei. Quindi, per quanto si trovi sopra il livello del mare la barca, stiamo parlando di una cosa come 50 metri d'altezza, giusto? Sul ponte dell'imbarcazione c'era poi una gru a sua volta alta 50 metri, quindi ci trovavamo a un'altezza complessiva di 100 metri sopra il livello del mare. E fondamentalmente quello che dovevamo fare era agganciarci alla gru e poi lasciarci cadere come se stessimo volando sopra la barca. Io non volevo farlo. Ho proprio detto 'no, non lo faccio, lascio che ci pensi il mio stunt double, non ce la faccio'. Poi è arrivata Scarlett Johansson che ha detto 'beh, io vado', ha preso e si è lanciata. Non ho resistito al richiamo della competizione e mi sono lanciato pure io. Credo che nel film io sia appena dietro di lei. Scarlett non so, non credo, ma per quanto mi riguarda mi stavo cagando addosso dalla paura. Ed era pure buio pesto!".



Vi lasciamo alla nostra recensione di Captain America: The Winter Soldier dei fratelli Russo.