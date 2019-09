Captain America: un fan ha una teoria sull'ingrediente segreto del siero del supersoldato

I fan Marvel sono sempre alla ricerca di spiegazioni su gli aspetti più misteriosi che riguardano i loro personaggi preferiti. E qualche ora fa è comparsa sul web un'ipotesi sull'origine di Captain America. Un fan ha elaborato una teoria che cerca di svelare l'ingrediente segreto del siero del supersoldato che ha trasformato Steve Rogers in Cap.

Secondo tale teoria il fattore determinante che permette al siero di funzionare può essere trovato nella tradizione di Thor e degli Asgardiani. Il riferimento è l'incanto mistico che premia solo coloro che sono veramente degni.

Secondo questa versione l'incantesimo di Odino sul martello di Thor, Mjolnir, sia stato concepito per dare a Thor una fondamentale lezione sull'umiltà. Una lezione che Steve Rogers non avrebbe mai avuto bisogno d'imparare, in quanto l'umiltà è una delle sue caratteristiche distintive.



La teoria del fan prosegue spiegando che il dottor Erskine avrebbe sviluppato il siero per la prima volta lavorando con Johann Schmidt, ossessionato dai miti nordici e in particolare da Odino. Una volta compresa la formula dell'incantesimo divino asgardiano, Erskine l'avrebbe inserita nel siero.

Alla luce di questa teoria sono più comprensibili alcune dichiarazioni di Erskine sulla ricerca di qualcosa che andasse oltre la fisica. Per quanto riguarda Cap possiamo scoprire qualcosa in più sulla sua serie animata che non ha mai visto la luce.

Chris Evans, storico interprete di Steve Rogers/Captain America nel Marvel Cinematic Universe, è stato accostato al remake de La storia fantastica, ma l'attore ha smentito il remake, affermando che si tratta di un film già perfetto così.