Captain America: un fan riunisce in un video tutti i pugni presi da Chris Evans

Captain America è uno dei personaggi più iconici e amati dell'MCU, e Chris Evans è diventato il volto simbolo del personaggio al cinema, grazie a tutti i film Marvel Studios nei quali l'attore ha indossato il costume di Cap. Ora un fan Marvel si è divertito a montare in un unico video i colpi e i pugni presi dal personaggio in tutti i film.

"Captain America è noto per la sua abilità nel combattimento attraverso i seicentoquindici film in cui appare dal 2011" ha scherzato il fan nella didascalia del video.

Da Captain America - Il primo Vendicatore a Avengers: Endgame, il filmato mostra ogni sequenza in cui Cap viene colpito da nemici quali Ultron, Teschio Rosso, e amici come Iron Man, Bucky, Black Panther e Spider-Man.



Se nel primo film i colpi ricevuti sono solo 15, in Captain America: The Winter Soldier sono ben 26, con la chiusura di Avengers: Endgame a 10, per un totale di 91 colpi incassati.

Qualche tempo fa Chris Evans ammise di non essere certo di tornare in futuro ad interpretare Cap:"Ci sono altre cose su cui sto lavorando in questo momento. [...] Penso che abbiano fatto un buon lavoro per permettergli di completare il suo viaggio. Se abbiamo intenzione di riprenderlo non possiamo farlo per soldi o solo perchè il pubblico può esserne entusiasta. Cosa stiamo rivelando? Cosa stiamo aggiungendo alla storia? Molte cose dovrebbero combaciare [...]".

