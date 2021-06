Captain America, i fan Marvel creano un incredibile scudo che rimbalza!

Un video dei fan Marvel è diventato virale e mostra la costruzione di uno scudo di Captain America in grado di rimbalzare, proprio come l'iconico oggetto del Marvel Cinematic Universe. In un lungo video condiviso su YouTube, si vede tutto il processo di costruzione dello scudo del celebre supereroe del Marvel Cinematic Universe.

Ovviamente non si tratta di uno scudo costruito in vibranio, il metallo con il quale è forgiato lo scudo di Cap. Tuttavia può rimbalzare sulle pareti con relativa facilità. Il creator ha pure realizzato un accessorio che permette di attaccare lo scudo al polso.

Il video su YouTube ha registrato poco meno di 5,5 milioni di visualizzazioni. Inoltre su TikTok una clip del video ha registrato 3,9 milioni di visualizzazioni.



L'erede dello scudo è ovviamente Sam Wilson, come abbiamo potuto constatare in The Falcon and The Winter Soldier:"L'idea era quella di salvare il mondo con Steve. Quindi, se lui è Cap, significa che Steve non è più con lui, ci toglie il divertimento" ha detto Anthony Mackie.

Nel frattempo il Marvel Cinematic Universe è piuttosto prolifico in questo 2021, con diverse uscite su Disney+, a partire da WandaVision, proseguendo con The Falcon and The Winter Soldier e infine con Loki, con protagonista Tom Hiddleston.



Nel frattempo Marvel Studios è al lavoro per il futuro. Ecco tutte le novità della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.