Captain America, Emily VanCamp ricorda il provino con Chris Evans per The Winter Soldier

Reduce dalla serie tv di Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, Emily VanCamp è di nuovo al centro delle conversazioni dei fan Marvel. E a tal proposito, l'attrice ricorda come andò il suo screen test con Chris Evans per Captain America: The Winter Soldier.

In una recente intervista con Collider, la star ha rivelato di non avere grande simpatia per provini e audizioni...

"Le audizioni in genere non sono il massimo. Le trovo poco naturali. Sono una persona molto timida di natura, e l'intero procedimento dei provini per me è la parte peggiore di questo lavoro. Le notte passate con l'ansia, a cercare di ricordare le battute..." ha affermato, pur riconoscendo che "È molto strano perché quando sono sul set tutti questi sentimenti scivolano via, ma i provini non sono mai stati facili per me"

Tuttavia, per ogni regola c'è sempre un'eccezione, come nel caso di Captain America: The Winter Soldier: "Però ci sono stati dei bei momenti. Uno di questi è stato il mio screen test con Chris Evans che feci anni fa per il primo film di Captain America in cui comparve il mio personaggio. È stata sicuramente un'esperienza fantastica".

Ed elabora ulteriormente: "Ricordo che ero parecchio nervosa all'inizio, e che mi stavo chiedendo cosa ci facessi lì, e tutte quelle cose che ti riempiono la testa in momenti come quelli. C'erano i Fratelli Russo, e Nate Moore [produttore dei Marvel Studios], e ovviamente Chris Evans. Ma sono stati tutti così carini, e ricordo che non ci volle molto affinché iniziai a sentirmi a mio agio. Erano tutti estremamente gentili, ed è stato proprio quel sentimento che poi mi ha accompagnato nel mio percorso come parte di questi film e del MCU in generale".

E chissà quando rivedremo la sua Sharon Carter, se nella serie Armor Wars come teorizza qualcuno, o magari nel da poco annunciato Captain America 4. Voi che ne pensate? Fateci sapere la vostra nei commenti.