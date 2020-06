Captain America, c'è un motivo per cui non usa più armi da fuoco nel MCU

Nel suo primo film ufficiale nell'Universo Cinematografico Marvel, Captain America: Il primo vendicatore, Steve Rogers utilizza eccome le armi da fuoco, anche perché si trova catapultato nel bel mezzo della seconda guerra mondiale, ma dopo quell'evento il suo uso di tali armi è cessato del tutto. Scopriamo il motivo...

L'ultima volta che vediamo infatti Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, utilizzare armi da fuoco è stata in The Avengers, il primo epico crossover Marvel uscito nel 2012 e diretto da Joss Whedon. Dopo tale occasione, Captain America ha smesso di utilizzare quelle armi semplicemente perché non ne aveva più bisogno. Proprio in Avengers: Endgame lo abbiamo visto - probabilmente per l'ultima volta - guidare tutti gli Avengers nella lotta finale contro Thanos e durante la battaglia si è servito solamente del suo scudo di adamantio e in un secondo momento di Mjolnir, il martello di Thor. Una volta poi entrato in possesso delle gemme dell'infinito le ha restituite in ciascuna linea temporale dalla quale erano state prese e ha continuato la vita che aveva sempre sognato con Peggy Carter.

Nell'Universo Cinematografico Marvel, Captain America si è semplicemente convinto di non stare affrontando più una "guerra" in senso stretto, ma il suo astio verso le armi da fuoco era già evidente in Captain America: Il primo vendicatore.

