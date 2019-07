Captain America doveva incontrare Teschio Rosso in Avengers: Endgame

Ospiti al Comic-Con di San Diego, gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely hanno rivelato un'interessante retroscena sul film-evento dei Marvel Studios.

Come sapete Teschio Rosso, il villan principale di Captain America - il primo Vendicatore, ha svolto in ruolo importante sia in Avengers: Infinity War che in Endgame incontrando su Vormir prima Thanos e dopo Natasha e Clint per spiegargli come ottenere la Gemma dell'Anima.

Ebbene, stando a quanto rivelato da Markus e McFeely, originariamente sarebbe toccato a Cap in persona il compito di andare a recuperare la Gemma dando vita così ad una reunion molto particolare con il suo (ormai ex) acerrimo nemico.

"Inizialmente doveva essere Captain America ad andare nello spazio, e lì avrebbe collaborato con Teschio Rosso per ottenere la Gemma" ha spiegato Markus.

Nonostante lo scenario sia stato completamente modificato, Endgame in qualche modo ha anticipato un incontro inevitabile tra i due: quando è tornato indietro nel tempo per riconsegnare le Gemme dell'Infinito, infatti, Steve Rodgers è sicuramente dovuto passare anche da Vormir.

Nel frattempo erano presenti al Comic-Con anche i registi del film, i fratelli Russo, che tra le altre cose hanno parlato delle possibili storyline aperte dal viaggio nel tempo di Cap. Avreste voluto vedere una riunione tra Steve e Teschio Rosso? Come sempre diteci la vostra nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione di Avengers: Endgame.