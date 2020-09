Captain America, Danny Pudi ricorda una scena tagliata: Prendevo un pugno da Steve Rogers

Forse non tutti ricordano che, prima di approdare nel Marvel Cinematic Universe, i fratelli Russo avevano lavorato all'apprezzata serie comedy Community. Alcuni protagonisti dello show li hanno seguiti nel loro debutto coi Marvel Sudios, Captain America: The Winter Soldier. Danny Pudi, per esempio, si è ritrovato faccia a faccia con Steve Rogers.

L'attore, che nello scanzonato college di Greendale interpretava Abed, ha avuto nel film una piccola parte nel ruolo di un tecnico dello SHIELD, e ha recentemente parlato a Collider di una scena che non abbiamo visto al cinema, in cui il suo personaggio prendeva un pugno da Steve Rogers.

"Captain America, in una ripresa, mi dava un pugno, e io ero super eccitato perché pensavo ci che sarebbe stato nel film" ha raccontato. "È fantastico, pensavo. Voglio prendere un pugno e poi rialzarmi, solo per dire: Ok, ho preso un pugno. Era difficile, ma mi sarei rialzato dopo essere stato colpito in faccia da Captain America!"

Nonostante l'entusiasmo dell'attore, la scena però non ha superato la prova della sala montaggio. "Mesi dopo, ho visto il film" ha continuato Danny Pudi. "Non c'era niente di tutto questo" ha ricordato con una risata.

In effetti, il ruolo di Danny Pudi nel MCU è davvero limitato, ma l'attore ha scherzato anche su un suo eventuale ritorno. "È possibile. Voglio dire, ad essere sincero non ne ho idea. Non ne ho davvero idea. Sulla base della mia esperienza, non avevo idea neanche la prima volta che sono stato lì, quindi tutto è possibile."

