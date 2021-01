Captain America, cosa ci rivelano le parole di Chris Evans sul ritorno di Cap nel MCU?

Dopo l'indiscrezione riportata dal solitamente affidabile Deadline circa il ritorno di Captain America nel Marvel Cinematic Universe in una delle nuove e future proprietà dello studio, Chris Evans è intervenuto via Twitter per "smentire" la notizia con un semplice "questa è nuova per me", rispondendo poi ai commenti dei fan.

Spesso, quando emergono tali e grandi indiscrezioni, l'attore interessato o il suo entourage vengono contattati dalla stampa per avere conferme o smentite. Capita neanche così raramente che gli interpreti possano effettivamente parlare delle cose e confermarla, altre volte, però, come nel caso dei Marvel Studios, tra clausole di non divulgamento e multi-contratti, non è semplicemente possibile ufficializzare o smentire rumor o report.



A Chris Evans, comunque, non è stato chiesto nulla al riguardo, eppure è intervenuto su Twitter in brevissimo tempo per commentare la notizia. Superficialmente, sembra che l'attore neghi il suo ritorno nel MCU, e magari potrebbe essere addirittura vero, perché potrebbe darsi che in precedenza, effettivamente, la star abbia incontrato i vertici Marvel Studuos per discutere di un suo eventuale ritorno, discussioni che però non sono andate a buon fine. O magari sta ancora negoziando ed è in trattativa e non è detta l'ultima parole, dunque bisogna solo aspettare come già successo nel caso di Oscar Isaac per Moon Knight, vociferato ufficiosamente da metà novembre ma non confermato all'Investor Day di Dicembre perché le trattative non erano ancora concluse.



Tuttavia è importante non dimenticare come gli attori che interpretano ruoli tanto importanti nel panorama dell'intrattenimento spesso sappiano mentire o sviare benissimo le attenzioni dei fan. È successo anche recentemente con Tatiana Maslany per She-Hulk: l'interprete ha negato un suo coinvolgimento nel progetto Disney+ sia via social sia in diverse interviste, salvo essere confermata direttamente da Kevin Feige come protagonista dello show appena due settimane dopo.



In altre parole, Chris Evans - come altri - non è assolutamente affidabile in questo momento, in un simile contesto, perché tenterà di mantenere la riservatezza e aumentare la curiosità dei fan il più a lungo possibile.



