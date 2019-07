Captain America compie 101 anni: Mark Ruffalo e I fan fanno gli auguri al sedere d'America

Negli Stati Uniti oggi si celebra l'importante Festa dell'Indipendenza ma il 4 luglio non rappresenta solo il giorno in cui le colonie americane si staccarono dalla Gran Bretagna: nei fumetti della Marvel, infatti, Steve Rodgers aka Captain America è nato il 4 luglio del 1918.

Il personaggio è apparso per la prima volta nell'albo Captain America Comic #1 uscito nel 1941 ma negli ultimi anni ha fatto breccia nella cultura pop grazie a Chris Evans e la sua ormai iconica interpretazione nel Marvel Cinematic Universe.

Per festeggiare i suoi 101 anni, Mark Ruffalo e molti fan del MCU hanno augurato un buon compleanno direttamente al suo lato B, quello che in Avengers: Endgame viene definito da Tony Stark e Scott Lang - e dopo anche dallo stesso Cap - come il "sedere più bello d'America": proprio oggi l'attore si è prestato ad una simpatica foto del suo fondoschiena insieme ad una fan. Potete trovare i post più esilaranti in calce alla notizia.

Steve Rodgers è stato introdotto nel MCU nel 2011 con Captain America: The First Avengers e da allora è apparso in due sequel (relativamente) stand-alone - The Winter Soldier e Civil War - e i quattro film degli Avengers, con diversi cameo in Ant-Man, Spider-Man: Homecoming e Captain Marvel. In una recente intervista Evans ha parlato di un suo possibile ritorno nel franchise.

Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo al nostro take sulla Infinity Saga di Captain America.