Captain America: il commovente trailer sulla Sentinella della Libertà stile Man of Steel

Il primo trailer di Man of Steel di Zack Snyder ha dato immediatamente l'idea di cosa dovevamo aspettarci dal suo Uomo d'Acciaio, interpretato da Cavill: introspezione, ricerca, potenza emotiva. Qualcuno ha pensato di ricreare un video simile per Captain America, il giorno dopo il presunto commiato di Chris Evans dal ruolo.

Ieri è arrivato un tweet di Chris Evans che salutava e ringraziava tutti per gli otto anni nel ruolo di Steve Rogers: il web si è commosso, arrabbiato, ha pianto e ha reagito. Chiaramente non c'è stata alcuna dichiarazione ufficiale, ma sapevamo tutti che il contratto di Evans si sarebbe concluso con il quarto cinecomic dedicato ai Vendicatori già da qualche tempo.

La cosa interessante di questo video è che spinge l'acceleratore sul "grief" dei fan di Evans, che non riescono a vedere nessun altro nel ruolo della Sentinella della Libertà Marvel e che quindi hanno ricominciato a speculare su quale potrebbe essere effettivamente il destino del personaggio nel Marvel Cinematic Universe: si immolerà? Morirà di morte violenta? Andrà in pensione? Insomma, non lo sappiamo e non possiamo far altro che attendere qualche dichiarazione ufficiale.

Le parole arrivate prima di questo tweet, recitavano (sempre di Evans, chiaramente):

"La verità è che vuoi scendere dal treno prima che ti caccino. Prima il mio desiderio era essere qualcuno, arrivare al top di qualcosa ma quando ottieni quello che pensi di volere, e la verità è che poi ti svegli e ti rendi conto che hai ancora voglia di raggiungere qualcosa, di colmare il senso di tristezza che ti attanaglia, e che la tua lotta si deve reinventare. Certo, quando smetti di rincorrere quelle cose è liberatorio, perché ti rendi conto che il QUI e ORA diventano i veri bisogni della tua vita."

L'ultima volta che abbiamo visto il Captain America di Chris Evans è stato in Avengers Infinity War, la cui sinossi recita: "In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

