Captain America, clamoroso: Chris Evans pronto a tornare nel MCU? Tutte le novità

Con una mossa che sicuramente sconvolgerà l'intero Marvel Cinematic Universe, delle fonti affidabili di Deadline vicinissime ai Marvel Studios sostengono che Chris Evans starebbe togliendo un po' di polvere dal suo costume di Captain America, pronto a tornare nei panni del supereroe nel futuro del MCU.

Le fonti dicono infatti che l'amatissimo interprete dovrebbe tornare all'interno dell'Universo Cinematografico in una forma ancora non meglio definita. Le stesse aggiungono anche che l'affare non è ancora chiuso ma che si sta discutendo molto al riguardo, anche se gli addetti ai lavori dicono che la direzione è quasi certamente quella del ritorno di Chris Evans come Captain America in almeno una delle proprietà Marvel, con una porta aperta anche per un secondo film.



Sempre le fonti sostengono che sia improbabile si tratti di un nuovo capitolo del franchise di Captain America ma che l'idea si avvicini a quanto fatto dall'Iron Man di Robert Downey Jr. dopo Iron Man 3, apparso in Civil War e Spider-Man: Homecoming. Al momento, comunque, la Marvel non ha commentato le indiscrezioni di Deadline.



Comunque è una notizia che ha del clamoroso, specie dopo le molte dichiarazioni rilasciate da Evans in cui si diceva convinto di appendere per sempre la maschera al chiodo, tanto da lasciare in eredità lo scudo a Falcon alla fine dello spettacolare Avengers: Endgame.



