Captain America: Civil War, Zemo doveva impugnare una spada: la sensazionale concept art

In attesa del ritorno del Barone Zemo di Daniel Brühl in Falcon and The Winter Soldier, i Marvel Studios hanno appena pubblicato uno straordinario concept-art del villain mascherato: scoprite tutti i dettagli oltre il salto.

Il Barone Zemo è uno dei più temibili villain di Captain America nonché l'unico ad aver messo nel scacco l'intero team degli Avengers, persino più di Thanos, poiché la frattura tra Steve Rogers e Tony Stark sarà una delle più profonde della squadra e saranno necessari vari archi narrativi per sanarla. Adesso Zemo sta per tornare più agguerrito che mai e sicuramente deciso a distruggere l'eredita e lo scudo di Rogers una volta per tutte.

Nei fumetti il Barone è raffigurato molte volte con in pugno una spada, sebbene nel franchise cinematografico non ve ne si traccia, e la recente rivelazione potrebbe essere un indizio sulla prossima "skin" che in cui vedremo Zemo. Troverete l'immagine in calce: come pensate sarebbe stato lo scontro finale tra Cap e Zemo? Perché alla fine l'idea è stata abbandonata?

Poche settimane fa l'artista Andy Park, artista anche entrambi i concept, aveva pubblicato un'altra versione iniziale di Zemo in armatura e maschera viola, se possibile ancora più entusiasmante, mentre per un'altra speciale anteprima vi suggeriamo il nuovo costume di Sam Wilson per Falcon and the Winter Soldier.