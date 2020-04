Captain America: Civil War uscì durante ben tre anniversari Marvel: ecco quali

Disney, si sa, è solita non lasciare nulla in balia del caso: non dovrebbe stupire eccessivamente, dunque, il fatto che la produzione scelse un giorno assolutamente non casuale per far uscire in sala l'attesissimo Captain America: Civil War.

Il terzo film incentrato sul personaggio di Chris Evans fu un evento pari quasi ad un film degli Avengers: vicenda tra le più note dell'universo Marvel, quella di Civil War è una storia che non deve impegnarsi molto per attirare l'attenzione, basti pensare alle infinite discussioni basate sull'ormai celebre "Whose side are you on?"

Un evento, dicevamo, che richiedeva quindi una data speciale: Disney volle fare le cose in grande, facendo cadere l'esordio del film in un giorno in cui erano ben tre gli anniversari da festeggiare in casa Marvel. Il più recente di questi riguardava in maniera più che mai diretta il film stesso: ricorreva, infatti, il decimo anniversario del Civil War di Mark Millar, uscito nel maggio del 2006.

A ciò andava ad aggiungersi un compleanno altrettanto importante: proprio quel giorno compiva infatti ben 75 anni il caro Steve Rogers. Quale modo migliore per festeggiare se non quello di metter su una mega-rissa tra Avengers? Captain America: Civil War vide inoltre la prima apparizione del Black Panther di Chadwick Boseman, e indovinate un po'? Quel giorno il personaggio compiva i suoi primi cinquant'anni!

Di recente, intanto, abbiamo potuto vedere in versione integrale una scena con Zemo eliminata da Captain America: Civil War; i fan, invece, hanno potuto decretare il miglior oratore tra Captain America e Optimus Prime.