Captain America: Civil War, ulteriori concept mostrano il look alternativo di Bucky

Avengers: Infinity War è alle porte, ma arrivano nuovi curiosi concept-art alternativi del precedente semi-crossover Marvel, Captain America: Civil War.

Per ingannare il tempo, nell’attesa che il nuovo attesissimo crossover dell’Universo Cinematografico Marvel arrivi nelle sale e dopo quella arrivata ieri, possiamo dare un’occhiata ad altri affascinanti concept-art che mostrano un look alternativo dei personaggi poi apparsi nel terzo film del franchise dedicato a Captain America. Stavolta è il turno di Bucky, di cui vediamo una diversa impostazione della gabbia, della struttura di contenimento che lo teneva prigioniero all’inizio della pellicola e uno sguardo alternativo anche a Falcon.

Su queste pagine potete dare un’occhiata anche all’ultimo spot TV di Avengers: Infinity War, più le dichiarazioni proprio di Sebastian Stan sul ritorno di Bucky e quelle sulla segretezza intorno all’atteso crossover.

L’uscita nelle sale italiane di Avengers: Infinity War, lo ricordiamo, è prevista per il 25 aprile 2018.

Sinossi: In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto.