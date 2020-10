Captain America: Civil War, riviviamo l'epica guerra tra Avengers in questo inedito poster

Era dai tempi degli antichi romani che non vedevamo una guerra civile del genere. Tra raggi laser, scudi indistruttibili, formiche giganti e qualche ragnatela appiccicosa, Captain America: Civil War riuscì a conquistare i fan, anche grazie all'impianto visivo costruito da Ryan Meinerding.

Dopo averci mostrato lo scontro tra Iron Man e Bucky, l'artista Marvel ha deciso di condividere sui social una concept art incentrata sulla battaglia tra il Team Tony e il Team Cap: "Ecco il layout mai utilizzato per un poster del Comicon di Captain America: Civil War. Le scene con i combattimenti di gruppo sono sempre impegnative ma anche gratificanti".

In effetti l'immagine non è niente male. Possiamo vedere i due "capitani" al centro, mentre Bucky si avventa su Black Panther e Visione attacca la sua amata Scarlett Witch. Occhio di Falco, Sam e un rimpicciolito Ant Man si apprestano a scendere in campo contro Black Widow e War Machine.

Interessante notare l'assenza di Spider-Man: il "bimbo ragno" fu aggiunto solo in un secondo tempo alla produzione, ed è probabile che al momento non fosse ancora presente nell'immaginario degli artisti o non incluso per motivi di spoiler.

dopo aver dato un'occhiata anche a questa prima versione del Barone Zemo, dotato di maschera e spada.