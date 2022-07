Captain America: Civil War, si riaccende la faida tra fan e adesso Iron Man è in trend!

Sono passati sei anni dall'uscita di Captain America: Civil War, e anche se i due supereroi protagonisti sono ufficialmente in pensione nel MCU, il dibattito continua. La rivalità tra la scelta del "Team Captain America" o del "Team Iron Man" è ripartita grazie a un utente che ha twittato: "Molti di voi erano nel team Iron Man, non lo dimentico".

Al momento in cui scriviamo, il tweet in questione ha più di 8mila retweet, oltre 72,4mila likes e più di 2,2mila risposte. Come ci si potrebbe aspettare, le risposte al tweet si dividono tra i fan che esprimono solidarietà a Iron Man, proclamando che ha ancora ragione anche se la maggior parte del "Team Iron Man" è morta, essendosi poi schierata definitivamente con Steve Rogers e compagnia. C'è anche una manciata di persone a cui non importa chi ha vinto e che non hanno alcuna fedeltà. In ogni caso, il tweet ha suscitato reazioni esilaranti, tanto da far diventare il "Team Iron Man" un trend su Twitter, posizionandosi a metà della classifica dei trending topic.

Ma Civil War non ha scatenato una guerra civile solo sulla sceneggiatura, ma anche nella vita reale nel corso della produzione. Come svelato dai fratelli Russo, registi della pellicola, il Marvel Creative Committee, un gruppo composto da dirigenti Marvel, dal fumettista Brian Michael Bendis e dall'editore Dan Buckley, non era entusiasta dell'idea di uno scontro tra Captain America e Iron Man, e avrebbe preferito un finale in cui gli Avengers uniti combattessero contro i Super soldati trovati nella base siberiana.

"Dicevano: a nessuno interessa quel film". Secondo Joe Russo, per usare un gioco di parole, "Civil War ha scatenato una guerra civile alla Marvel. Ma tracciando quella linea sulla sabbia, è stato il momento in cui la società avrebbe iniziato lentamente a piegarsi su sé stessa, o avrebbe iniziato lentamente a muoversi verso un nuovo territorio."

L'evoluzione del Marvel Cinematic Universe da quel momento è sotto gli occhi di tutti, anche se Tom Holland temeva di essere licenziato dopo Civil War.