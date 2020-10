Captain America: Civil War, una nuova key-art ci riporta allo scontro tra Iron Man e Bucky

"Whose side are you on?" era la domanda che tutti i fan Marvel si ponevano gli uni con gli altri circa cinque anni fa, quando le sale di tutto il mondo furono invase dalla guerra fratricida targata Marvel Cinematic Universe di Captain America: Civil War.

Di tempo ne è passato e tante cose sono cambiate: Tony Stark è morto da eroe dopo aver finalmente seppellito l'ascia di guerra con l'amico-rivale di sempre, non a caso tra i primi a rendere omaggio al compagno caduto prima di tornare finalmente nel passato a godersi una meritata pensione.

Nonostante i giudizi misti ricevuti all'epoca dell'uscita in sala, comunque, Captain America: Civil War resta uno dei passaggi più importanti ed iconici del Marvel Cinematic Universe: a ricordarci il perché è ora una nuova key-art del film, che riprende uno dei momenti topici dello scontro fra Tony Stark e Bucky.

"Quello scontro finale fu davvero bello" scrive Ryan Meinerding nel post in cui ci mostra la scena: parere condiviso da buona parte dei fan, almeno a giudicare dai commenti. Recentemente, intanto, una concept-art di Captain America: Civil War ci ha mostrato il Barone Zemo con tanto di spada e armatura; Chris Evans, invece, ha svelato l'esistenza di un imbarazzante video del backstage di Captain America: Civil War.