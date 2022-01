Captain America: Civil War, quel macabro video con cui Sebastian Stan minacciò RDJ

Tra gli Avengers volarono le cosiddette botte da orbi in Captain America: Civil War: l'atmosfera nel film dei Russo si fece decisamente pesante, con i nostri eroi messi gli uni contro gli altri in una guerra fratricida per la quale non sono stati risparmiati colpi di alcun genere, né sullo schermo... Né fuori!

Già, perché per mettere pressione agli avversari si è fatto ricorso anche a stratagemmi non esattamente puliti: è il caso, ad esempio, del video che Sebastian Stan inviò a Robert Downey Jr. il giorno prima delle riprese di una delle scene madri del film.

Come sicuramente ricorderete, lo scontro tra Bucky e Tony Stark fu uno dei momenti più rilevanti di Captain America: Civil War, portando anche alla definitiva rottura dei già tesi rapporti tra Iron Man e Cap: cosa fare, dunque, per caricare ulteriormente l'atmosfera? La soluzione per cui optò Stan fu molto semplice: la star del Soldato d'Inverno inviò a Robert Downey Jr. un video in cui si allenava davanti alla testa mozzata dell'armatura di Iron Man: "Mi sto preparando alla scena di domani, Robert" diceva il messaggio del buon Sebastian.

Chissà quale sarà stata la risposta di RDJ: conoscendo il personaggio, si tratterà molto probabilmente di qualcosa che faremmo meglio a non riportare su queste pagine! Per saperne di più, intanto, qui trovate la nostra recensione di Captain America: Civil War.