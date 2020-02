Captain America: Civil War, guardate la scena eliminata con Zemo in versione integrale

Dopo le immagini trapelate nella giornata di ieri, ecco che la scena eliminata da Captain America: Civil War con protagonista il Barone Zemo ha trovato la sua strada online.

Potete gustarvela nel post in calce all'articolo.

Uscito nel 2016, Captain America: Civil War è stato un film fondamentale per la Fase 3 del Marvel Cinematic Universe in quanto, oltre ad aver introdotto lo Spider-Man di Tom Holland, divise gli Avengers lasciando la Terra indifesa in vista dell'imminente attacco di Thanos e del suo esercito.

Il film inoltre avrà forti ripercussioni anche sulla Fase 4, dato che prima di indagare lo status quo del franchise nel post-Endgame con Gli Eterni e WandaVision, infatti, sono previsti ben due titoli legati a doppio filo con quanto accaduto nel primo film Marvel dei Fratelli Russo: trattasi come sappiamo di Black Widow, film che sarà ambientato tra gli eventi di Civil War e quelli di Infinity War e che esplorerà le conseguenze delle decisioni di Natasha durante la battaglia fra Iron Man e Captain America, e The Falcon and the Winter Soldier, la serie targata Disney+ che proseguirà anche la storia di Zemo.

Per altre notizie, vi rimandiamo al teaser di Falcon & The Winter Soldier, presentato in anteprima durante il Super Bowl insieme ad estratti di WandaVision e Loki.