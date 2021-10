Captain America: Civil War, il finale poteva essere molto diverso: svelate le idee Marvel

Grazie alle rivelazioni contenute nel nuovo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, possiamo scoprire alcuni interessanti retroscena sulle storie del MCU. Se secondo Emily Van Camp in Captain America: Civil War il suo bacio con Captain America non funzionava, per lo studio a fare acqua era il finale del film.

A quanto emerge dalle pagine del libro, infatti, il Marvel Creative Committee, un gruppo composto da dirigenti Marvel, dal fumettista Brian Michael Bendis e dall'editore Dan Buckley, non era entusiasta dell'idea di uno scontro tra Captain America e Iron Man, e avrebbe preferito un finale in cui gli Avengers uniti combattessero contro i Super soldati trovati nella base siberiana.

"Continuavamo a dire: Non c'è niente di interessante in quel film" ricorda Joe Russo, co-regista di Captain America: Civil War. "Non siamo qui per fare quel film. Non siamo interessati a raccontare un'altra storia di supereroi."

Secondo Joe Russo, per usare un gioco di parole, "Civil War ha scatenato una guerra civile alla Marvel. Ma tracciando quella linea sulla sabbia, è stato il momento in cui la società avrebbe iniziato lentamente a piegarsi su sé stessa, o avrebbe iniziato lentamente a muoversi verso un nuovo territorio."

L'evoluzione del Marvel Cinematic Universe da quel momento è sotto gli occhi di tutti, anche se Tom Holland temeva di essere licenziato dopo Civil War. Il film ha incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo, e preparato la strada ad altri campioni di incassi come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.