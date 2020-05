Captain America: Civil War, film sugli Avengers o il terzo su Steve Rogers? Fan in lotta

"Civil War non è stato un film su Captain America ma sugli Avengers. Sto ancora aspettando Captain America 3 ", scrive un fan mentre un altro gli fa eco così: "Ecco la classifica dei migliori film su Captain America: 1. Winter Soldier - scene di combattimento/sviluppo del personaggio 2. Il Primo Vendicatore - buona origin story e cast stellare, ovvio. Mi dispiace ma Civil War non è un film su Captain America, è stato quello che sarebbe dovuto essere Avengers 2". Poi ancora: "Non ci sarà mai un Captain America DVD Box Set e nemmeno uno su Iron Man, perché non si tratta di saghe tradizionali ma ogni capitolo fa parte della storia degli Avengers. Civil War è un sequel di Age of Ultron, non di The Winter Soldier", e via dicendo...

E' guerra civile, è proprio il caso di dirlo, tra i fan della Marvel, in quanto in una nuova disputa sui social network è ritornata in auge la vicenda secondo cui alcuni sarebbero convinti che Captain America: Civil War in realtà sia un film della saga Avengers a tutti gli effetti e non un terzo capitolo del Primo Vendicatore.

civil war wasn’t even a captain america movie it was an avengers movie . i’m still waiting for captain america 3 — maria ✿ (@cevanspascal) May 18, 2020

The best Captain America movies are ranked like this:

1) Winter Soldier - fight sequences/character development

2) First Avenger - good origin story, stellar casting obviously

Uh sorry, Civil War isn't a Captain America movie, it's what Avengers 2 should've been. pic.twitter.com/pkU44G9zg7 — SheNerdsOut (@SheNerdsOut) May 18, 2020

imo civil war served as more of an avengers film than a stand alone cap film, and with that being said, @ChrisEvans @Marvel we deserve a final cap movie to complete the trilogy — violet ⎊ nsfr | dj spoilers (@ragncrok) May 18, 2020

Since Captain America #CivilWar is trending, let me say it IS my fav Cap A movie but really it's Avengers 2.5 AND ultimately I wish we'd gotten a REAL Avengers flick before it showing the NEW Avengers as a unit just once before CW split 'em up! #FirstAvenger #WinterSoldier pic.twitter.com/DOIDttvoug — DanDoesn't Care 😈 (@DanDDoes) May 18, 2020

Captain America: The Winter Soldier

Captain America: The First Avenger



That's it, Cap only has 2 solo films. 🤷🏾‍♂️ https://t.co/7epzNp0XQ8 — TheFliteCast (@TheFliteCast) May 17, 2020