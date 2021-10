Captain America: Civil War, Chris Hemsworth ricorda: 'Pensai di esser stato fatto fuori'

Thor, si sa, è un tipo a cui non dispiace stare al centro dell'attenzione: scoprire di esser stato escluso da uno dei progetti più importanti del Marvel Cinematic Universe, dunque, non dev'esser stato un bel momento per il nostro Dio del Tuono! A raccontarlo è stato proprio Chris Hemsworth in riferimento a Captain America: Civil War.

Nello scoprire che quasi tutti i suoi colleghi avrebbero preso parte al film, infatti, il povero Chris arrivò addirittura a pensare di esser stato fatto fuori dal Marvel Cinematic Universe (nello stesso periodo, d'altronde, anche Tom Holland sperimentò la stessa paura, seppur per motivi diversi).

"Ricordo che eravamo impegnati con il tour promozionale di Avengers: Age of Ultron, ma tutti parlavano di Civil War. Io ero tipo: 'Che roba è Civil War? State facendo un side-project o qualcosa del genere?' E loro: 'No, è Captain America, hai presente? Il prossimo è Civil War'. E io: 'Aspettate... C'è anche Iron Man?' E loro: 'Sì, ma non solo Iron Man. C'è anche Visione, Spider-Man...' [...] Pensai: 'Ok, è finita. Mi stanno facendo fuori'" sono state le parole dell'attore.

Le cose, come sappiamo, sono andate in maniera decisamente diversa, con Thor: Love and Thunder che è ad oggi uno dei capitoli più attesi di questa Fase 4 dell'MCU! Tornando al terzo film di Captain America, intanto, pare ci fossero idee per un finale alternativo di Civil War.