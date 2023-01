Captain America: Civil War, arriva il nuovo eccezionale Funko Pop di Black Widow.

I fan del Marvel Cinematic Universe potranno presto aggiungere alla propria collezione un incredibile Funko Pop! della Black Widow di Scarlett Johansson ispirato alla versione del personaggio visto in Captain America: Civil War del 2016.

Si tratta di un'esclusiva Amazon direttamente ispirata ad alcuni dei soggetti più iconici del franchise guidato da Kevin Feige e, oltre la già citata Natasha Romanoff, in questa folta schiera di supereroi vinilici troveremo anche Visione, Hawkeye e Black Panther. Tutti e quattro i personaggi sono stati visti insieme nel film durante la scena della battaglia in aeroporto tra la squadra di Captain America interpretato Chris Evans e quella di Iron Man interpretato da Robert Downey Jr..

Ogni mese, per tutto il 2023, verrà annunciato un nuovo Funko Pop ispirato al MCU. Black Widow verrà rilasciata il 25 aprile. Visione e Occhio di Falco invece, verranno rilasciati il 1 febbraio, mentre Black Panther verrà arriverà il prossimo il 27 febbraio.

Black Widow è apparsa per la prima volta in Iron Man 2 del 2010. In Avengers del 2012 poi è diventata uno dei membri originali del team di supereroi, sacrificandosi poi in Avengers: Endgame del 2019 sul pianeta Vormir, in modo che Occhio di Falco potesse ottenere la Gemma dell'Anima.

E voi, siete pronti per questa nuova collezione di Funko Pop? Ditecelo nei commenti.