Captain America, Chris Evans tornerà mai nel MCU? Ecco la risposta dell'attore

Il percorso di Steve Rogers come Captain America nel MCU (e di Chris Evans nei panni del personaggio) si è concluso con Avengers: Endgame... Ma sarà davvero così? A fornirci la risposta, Chris Evans in persona.

Intervistato al Graham Norton Show, l'attore avrebbe infatti dato una risposta piuttosto convinta al conduttore, la cui domanda precisa è stata: abbiamo davvero visto Captain America per l'ultima volta in Avengers: Endgame?

"Sì, penso di sì" ha replicato Evans. "È stato un viaggio incredibile, e abbiamo chiuso così in grande che sarebbe rischioso da rivistare, se chiedete a me".

Dopotutto, meglio ritarsi da vincitori, no? Evans sembrerebbe di questo avviso.

"È stata un'esperienza grandiosa, e credo sia meglio lasciarla così com'è".

Ma anche una tale convizione, dopotutto, lascia spazio alla possibilità di un ritorno... "Non è un no definitivo, ma non è nemmeno un sì entusiasta. Credo che il percorso di Cap forse davvero complicato da concludere, ma è stato fatto un buon lavoro al riguardo".

E se mai Steve Rogers dovesse ritrovare la via verso il MCU, il tutto dovrebbe avvenire per un'ottima ragione, non solo perché il pubblico ne sarebbe entusiasta e potrebbe generare ingenti entrate. Ci dovrebbe essere una qualche sorta di rivelazione che possa aggiungere qualcosa alla sua storia, conclude Chris.

E voi, fan Marvel, che ne pensate? Credete abbia ragione Evans, o pensate che ci sia ancora del lavoro da fare per Captain America? Fateci sapere nei commenti.