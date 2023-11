Captain America, Chris Evans spegne i sogni dei fan: 'Ritorno? Non so niente'

Lo abbiamo lasciato danzante insieme alla sua dolce metà, Peggy Carter, nell'ultima inquadratura di Avengers: Endgame: questo il nostro ultimo, dolce e commosso sguardo allo Steve Rogers di Chris Evans, in grado di dividere lo scettro di icona Marvel Studios per eccellenza soltanto con Robert Downey Jr. ed il suo Iron Man.

La vecchia guardia si sta, pian piano, facendo da parte per lasciare il posto alle nuove leve e chissà, comporre finalmente il team degli Young Avengers. Tuttavia, le recenti uscite del Marvel Cinematic Universe sono risultate divisive, spesso criticate e soprattutto sconfitte nel confronto con quella che si potrebbe definire la golden age della Marvel al cinema.

Si fatica ad intravedere un piano ben definito e strutturato all'orizzonte e per i fan lo stato di quasi totale incertezza verso il domani è movente di pensieri malinconici e nostalgici verso quei film e quegli eroi che hanno reso maestoso ed iconico un progetto nato come scommessa e divenuto, soprattutto per merito dei suoi film-evento generazionali, vero e proprio salvatore del box office e del cinema in sala.

Ecco, dunque, che il pubblico della Marvel, in costante ricerca di stabilità dopo il dittico Infinity War/Endgame, comincia a chiedersi se e quando potrà godere del ritorno dei grandi, vecchi eroi: uno su tutti l'amatissimo Captain America.

Nonostante i fan lo cerchino a gran voce, sembra che il buon Chris Evans voglia prendersi una pausa dai riflettori, dedicando maggior tempo alla propria vita privata. Le sue ultime dichiarazioni, tuttavia, sembrano suggerire uno scenario ben poco speranzoso per i fan di Steve Rogers. "Penso che ogni paio di mesi qualcuno dica che stanno preparando il ritorno di Robert Downey Jr., Chris Hemsworth e Scarlett Johansson - ha fatto notare Evans in una nuova intervista televisiva - ma nessuno me ne ha parlato".

Poi, quasi a voler placare le acque, aggiunge: "Mai dire mai, ma sono davvero protettivo. Parliamo di un ruolo molto prezioso per me, perciò dev'essere il progetto giusto". Effettivamente la stessa star, poco tempo fa, aveva lasciato intendere che Captain America non sarebbe tornato presto nell'MCU. Pertanto, sembra di capire che l'intenzione ci sia, soprattutto visto il legame emotivo con il Super Soldato, ma mancherebbe, attualmente, l'occasione giusta.

D'altronde, sarebbe cosa buona e giusta far crescere e sviluppare i nuovi supereroi, tra cui il Captain America di Sam Wilson, dando loro il tempo adeguato per cercare di ritagliarsi uno spazio nel cuore degli spettatori. La fretta (in questo caso di voler riesumare le vecchie glorie dal passato) non porta mai a nulla di buono, ma a mali estremi... estremi ritorni. D'altronde lo sappiamo, le vie del Multiverso sono infinite.