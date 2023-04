Captain America, Chris Evans sicuro: 'Ci sono ancora storie su Steve Rogers da raccontare'

Mentre il Marvel Cinematic Universe si prepara a dare il benvenuto al primo lungometraggio sul Captain America di Anthony Mackie dopo l'esordio in The Falcon and the Winter Soldier, in tanti sembrano non riuscire ancora a dimenticare Steve Rogers: primo della lista è proprio Chris Evans, che non chiude le porte a un possibile ritorno.

A pochi giorni di distanza dall'uscita delle prime foto di Harrison Ford sul set di Captain America: New World Order, infatti, Evans è tornato a parlare della possibilità di riprendere in mano l'iconico scudo, dicendosi sicuro che tutto sommato ci siano ancora molte cose da raccontare sul personaggio a cui abbiamo detto addio in Avengers: Endgame.

"È dura. Io amo quel ruolo, significa moltissimo per me. Se penso che ci siano ancora delle storie su Steve Rogers da raccontare? Sicuro. Ma al tempo stesso ci vado molto, molto cauto. È come se avessi questa piccola cosa splendente a cui tengo tanto e non volessi rovinarla in nessun modo, sono stato parte di qualcosa di speciale per un periodo davvero speciale e si è concluso tutto così bene" sono state le parole dell'attore.

Evans ha proseguito: "Non lo so. Per quanto io sia legato a quel ruolo e ami raccontare quelle storie e lavorare con quelle persone, credo che ora non sia il momento giusto". Anche voi sperate ancora di un ritorno del nostro Steve? Fatecelo sapere nei commenti! Delle nuove foto dal set di Captain America: New World Order, intanto, hanno svelato il ritorno di Betty Ross.