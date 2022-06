Captain America, Chris Evans su un suo ritorno: 'Il ruolo ora è di Anthony Mackie'

Alzi la mano chi non vorrebbe rivedere almeno una volta Chris Evans nei panni di Steve Rogers: la star di Lightyear ha lasciato un segno indelebile nel Marvel Cinematic Universe con il suo Captain America, e nonostante l'affetto che i fan hanno subito dimostrato ad Anthony Mackie il suo addio non potrà mai essere interamente metabolizzato.

Un ritorno di Chris Evans, dicevamo: già nelle scorse settimane l'attore aveva ammesso di avvertire la mancanza di Captain America, riaprendo poi il discorso proprio in queste ore per ribadire che, nonostante l'intenso legame con il personaggio, un suo rientro in pista potrebbe rendere molto complicate le cose.

"Ritornare in quel ruolo... Voglio dire, la verità è che quel ruolo non è più mio. Il ruolo ora è di Anthony Mackie. Sarei molto cauto al riguardo, anche perché amo quel capitolo della mia vita professionale, personalmente parlando. Amo ciò che quei film rappresentano, quindi rivisitarli e potenzialmente creare qualche strana estensione della loro eredità potrebbe risultare problematico. Ci sarebbe bisogno di una ricetta quasi perfetta" sono state le parole di Chris Evans.

Vi piacerebbe un ritorno in scena del nostro Chris? Vedreste bene un team composto dai due Captain America? Diteci la vostra nei commenti! I fan, intanto, sperano che Captain America 4 esca prima di un film su Captain Carter.