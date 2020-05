Captain America, Chris Evans ricorda:'La miglior decisione che abbia mai preso'

Nel corso di una recente intervista rilasciata al podcast Awards Chatter di The Hollywood Reporter, Chris Evans è andato a ritroso nel tempo e ha ricordato i momenti in cui decise di accettare il ruolo di Captain America e i dubbi che aveva in quel periodo, ammettendo di ritenerla la migliore decisione mai presa sinora in carriera.

"Si tratta della migliore decisione che io abbia mai preso e la devo davvero a Kevin Feige, per esser stato persistente e avermi aiutato ad evitare di commettere un errore gigantesco. Ad essere onesti, tutte le cose che temevo non si sono mai realizzate. Mi sono innamorato di Steve Rogers abbastanza in fretta" ha dichiarato la star.



Chris Evans ricorda anche il sollievo nel lavorare accanto a Chris Hemsworth:"Trovo sia stato bello lavorare con Chris Hemsworth, perchè anche lui ci stava provando a fare qualcosa di davvero grande. Voglio dire, all'epoca Robert Downey Jr. era già Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson era già Scarlett Johansson. Io e Chris eravamo ancora degli attori sconosciuti e avevamo già i nostri stand-alone, e perciò abbiamo condiviso le nostre ansie e le nostre paure. E devo dire che è stato molto confortante" ha confessato Evans.

In questo periodo di quarantena l'attore ha intrattenuto spesso i fan; Chris Evans ha dichiarato di amare ballare in solitaria la musica anni '80, e nelle settimane scorse ha mostrato spesso nei video il suo cagnolino Dodger, con il quale ha trascorso il lockdown.

Su Everyeye trovate la recensione di Avengers: Endgame, il penultimo film della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe.