Captain America, Chris Evans condivide uno spettacolare dietro le quinte del primo film

In attesa di dettagli concreti sul possibile ritorno di Chris Evans nel Marvel Cinematic Universe, la star ha deciso di regalare ai fan uno spettacolare video dietro le quinte di Captain America - Il primo Vendicatore, la pellicola che ha firmato il suo debutto nel franchise.

"Quando ho girato il mio primo Captain America nel 2010, due dei miei migliori amici delle superiori, Zach e Jon, erano i miei 'assistenti'. Zach ha girato un sacco di filmati. Jon non era affatto impressionato" ha scritto l'attore nel post che potete trovare in calce alla news.

Grazie al filmato, possiamo vedere l'attore in azione durante le riprese di alcuni dei momenti più spettacolari del film, tra cui una scena che vede Evans saltare nel vuoto appeso a dei cavi.

Dopo che l'autorevole Deadline ha svelato in esclusiva che i Marvel Studios stavano programmando un ritorno di Chris Evans come Captain America in una forma ancora non meglio definita, lo ricordiamo, l'attore ha smentito la notizia pubblicato un tweet in cui ha scritto "Questa mi è nuova". Tuttavia non sarebbe la prima volta che un attore smentisce la sua presenza in un progetto Marvel nonostante la sua probabile partecipazione (vedi Tatiana Maslany in She-Hulk), dunque restiamo in attesa di ulteriori novità.

Per quanto riguarda i suoi futuri progetti confermati, l'attore vestirà i panni del villain in The Gray Man, nuovo blockbuster targato Netflix diretto dai fratelli Russo.