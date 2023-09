Captain America: Brave New World, svelato il conflitto tra Sam Wilson e Hulk Rosso?

Dopo gli ultimi dettagli sul ruolo di The Leader in Captain America: Brave New World, continuano gli aggiornamenti relativi al prossimo capitolo della saga cinematografica di Captain America, il primo che avrà per protagonista il Sam Wilson di Anthony Mackie.

Secondo le ultime indiscrezioni fatte circolare online dal noto insider Can we get some toast, il cui profilo è associato a quello del ben più noto 'collega' My time to shine hello, in Captain America: New World Order Sam Wilson dovrà occuparsi di… politica? In base alle informazioni ottenute dallo scooper, sembra infatti che lo Studio Ovale avrà un ruolo molto attivo nel nuovo film di Capitan America, che sarà forse il più politico di sempre nel Marvel Cinematic Universe. Sfortunatamente, però, le cose non andranno a favore di Sam.

"Per dirla semplicemente, Captain America è stato messo in panchina", ha detto lo scooper in un nuovo post sui suoi canali social. "Dopo gli eventi Falcon & The Winter Soldier, il nuovo presidente degli Stati Uniti, il generale Ross, pensa che il nuovo Captain America sia più adatto per la pubblicità che per l'azione, mentre Sam sente che il suo ruolo è sul campo e al centro dell'azione per fare del bene. E questa sarà solo la punta dell'iceberg del loro conflitto..." conclude Can we get some toast, con i punti di sospensione che evidentemente strizzano l'occhio ai rumor secondo cui il presidente Ross di Harrison Ford diventerà Hulk Rosso. Da notare anche, qualora queste informazioni dovessero risultare corrette, Sam Wilson si ritroverà letteralmente nei panni di Steve Rogers, dato che anche il primo Captain America, ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, venne inizialmente 'messo in panchina' dal governo e usato a scopi propagandistici, come mostrato in una delle primissime uscite del MCU, Captain America: The First Avenger.

La storia si ripete? Staremo a vedere. Captain America: Brave New World uscirà nelle sale il 26 luglio 2024.