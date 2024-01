Captain America: Brave New World, svelato il costume di Anthony Mackie nel nuovo film MCU

Nonostante siano passati anni ormai, ancora non ci siamo abituati a vedere indossare i panni dell'eroe a stelle e strisce ad un personaggio diverso da quello di Steve Rogers, eppure l'MCU punta tutto su nuovi volti. Come quello di Anthony Mackie, protagonista di Captain America: Brave New World.

Ecco che però, come successo per il rinvio di Blade, anche il film che dovrebbe lanciare questa nuova versione del primo vendicatore è stato soggetto a numerosi rinvii nel corso degli ultimi mesi, fatto che ha portato spesso, tra i fan, l'idea che la pellicola potrebbe non vedere mai la luce.

Tuttavia al momento sembrerebbe che il lungometraggio possa effettivamente arrivare nel corso del 2025, salvo ulteriori imprevisti. In attesa che venga mostrato però qualcosa di concreto, gli appassionati possono arrangiarsi con un po' di fantasia e ciò che è possibile notare su una copertina promozionale per il Marvel Collector Corps, una rivista ad uscita mensile a cui è possibile abbonarsi.

L'immagine chiarisce come il prossimo tema sarà incentrato su Captain America: Brave New World, ciò ovviamente ci porta a pensare che nel mese di febbraio ci sarà modo di dare uno sguardo più concreto a Sam Wilson nei panni del nuovo Cap. ed a ciò che lo attende nel nuovo film. Voi che ne pensate?

