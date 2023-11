Captain America: Brave New World, già svelato il contenuto della scena post-credit?

Negli ultimi anni siamo stati abituati ad un Marvel Cinematic Universe senza alcuni dei personaggi iconici di questo universo. Il primo tra tutti è sicuramente lo Steve Rogers interpretato da Chris Evans. Il personaggio si è infatti ritirato dalle scene in Avengers 4. Ma Sam Wilson è pronto a farne le veci in Captain America: Brave New World.

Al momento non sappiamo ancora molto del quarto film dedicato al super eroe a stelle e strisce, visti anche i recenti sviluppi dello sciopero degli attori di Hollywood infatti, la pellicola è stata posticipata più di una volta e le vicende che riguarderanno il nuovo Cap sono tutt'ora avvolte nel mistero.

Tuttavia, forse potremmo essere venuti a conoscenza della scena post-credit di Captain America: Brave New World. Ovviamente si tratta di un rumor, quindi la notizia è da prendere con le pinze, eppure non si sta parlando di qualcosa che non potrebbe tutto sommato accadere.

Sembrerebbe infatti che dopo i titoli di coda della pellicola, il pubblico potrebbe rivedere un personaggio che si è perso di vista sin dai tempi della fase uno dell'MCU. Stiamo parlando di Betty Ross, la figlia del generale ed interesse amoroso per eccellenza di Bruce Banner.

Voi che ne dite? Ci credete a questa possibilità? In attesa, se ve la foste persa, ecco la nostra recensione di The Marvels.