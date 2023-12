Captain America: Brave New World, tutti i supereroi confermati finora nel film Marvel

Captain America: Brave New World è stato rinviato al 2025, ma nel frattempo sono già diverse le novità emerse relativamente alla trama e ai personaggi che appariranno nel prossimo film dei Marvel Studios.

A tal proposito, qui di seguito potete trovare l'elenco di tutti i supereroi Marvel che appariranno in Captain America: Brave New World, o per lo meno quelli di cui siamo a conoscenza finora:

Il nuovo Captain America : per la prima volta in assoluto, un film della saga cinematografica di Captain America non sarà interpretato da Chris Evans, con il suo Steve Rogers che al termine di Avengers: Endgame ha ceduto lo scudo a stelle e strisce a Sam Wilson, il personaggio interpretato da Anthony Mackie. Il nuovo Captain America ha raccolto ufficialmente il testimone del capitano Rogers durante la serie tv Falcon & The Winter Soldier, ma Brave New World rappresenterà l'esordio sul grande schermo in attesa di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars.

: per la prima volta in assoluto, un film della saga cinematografica di Captain America non sarà interpretato da Chris Evans, con il suo Steve Rogers che al termine di Avengers: Endgame ha ceduto lo scudo a stelle e strisce a Sam Wilson, il personaggio interpretato da Anthony Mackie. Il nuovo Captain America ha raccolto ufficialmente il testimone del capitano Rogers durante la serie tv Falcon & The Winter Soldier, ma Brave New World rappresenterà l'esordio sul grande schermo in attesa di Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Il nuovo Falcon : non può esserci Captain America senza Falcon, la sua mitica spalla, e con Sam Wilson 'promosso' a Captain America il ruolo del suo braccio destro alato passerà a Joaquin Torres, primo tenente dell'aeronautica USA che ha esordito nel MCU durante Falcon and the Winter Soldier, interpretato dall'attore Danny Ramirez. L'ultima volta che l'abbiamo visto su Disney+ Joaquin entrava in possesso delle ali di Falcon, in una scena che anticipava il suo nuovo ruolo nel MCU.

: non può esserci Captain America senza Falcon, la sua mitica spalla, e con Sam Wilson 'promosso' a Captain America il ruolo del suo braccio destro alato passerà a Joaquin Torres, primo tenente dell'aeronautica USA che ha esordito nel MCU durante Falcon and the Winter Soldier, interpretato dall'attore Danny Ramirez. L'ultima volta che l'abbiamo visto su Disney+ Joaquin entrava in possesso delle ali di Falcon, in una scena che anticipava il suo nuovo ruolo nel MCU. Isaiah Bradley : sempre da Falcon and the Winter Soldier in Captain America 4 tornerà anche Isaiah Bradley, di nuovo interpretato da Carl Lumbly. Oltre al Captain America 'segreto' impegnato nella Guerra Fredda, il film dovrebbe includere anche la partecipazione di suo nipote Eli, che nei fumetti è il supereroe Patriot degli Young Avengers.

: sempre da Falcon and the Winter Soldier in Captain America 4 tornerà anche Isaiah Bradley, di nuovo interpretato da Carl Lumbly. Oltre al Captain America 'segreto' impegnato nella Guerra Fredda, il film dovrebbe includere anche la partecipazione di suo nipote Eli, che nei fumetti è il supereroe Patriot degli Young Avengers. Sabra: sarà la prima supereroina israeliana, un personaggio che nei fumetti Marvel è legato al Mossad. Tuttavia, secondo quanto riferito, la versione MCU di Sabra apparterrà alla CIA, così da allontanare il film dalla controversa questione Israele-Hamas.

Per altri contenuti scoprite cosa ha causato il rinvio di Captain America al 2025: e no, la guerra Israele-Hamas non c'entra nulla.